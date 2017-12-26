Türkiye Kupasında Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın oynanacak dört karşılaşmayla devam edecek. Bu dört karşılaşmanın hakemleri ise şöyle;
15: 00 Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir (Ümit Öztürk)
16: 30 Kayserispor - Antalyaspor (Hüseyin Göçek)
18: 30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)
20: 30 Fenerbahçe - İstanbulspor (Arda Kardeşler)
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