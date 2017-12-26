Kupada Rakip Bucaspor
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki ilk maçında bugün TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile karşılaşacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki ilk maçında bugün TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı 16-18 Ocak tarihleri arasında İzmir'de yapılacak. aspor mücadeleyi naklen yayınlayacak.
Kupadaki günün diğer maçında da Gençlerbirliği, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Bursaspor'u ağırlayacak. Bu mücadele de 18.30'da başlayacak. Müsabaka aspor'dan canlı yayınlanacak.
6 futbolcuya özel izin
Galatasaray'da Tudor döneminde verilen izinlere Fatih Terim de "Hayır" demedi ve bazı oyuncular erkenden tatile çıktı. Sarı-kırmızılılarda Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando verilen erken izinle dünden itibaren ya ülkelerine ya da çeşitli turistlik bölgelere geçti. Bu futbolcular arasında Belhanda ve Feghouli'nin olmaması ise dikkat çekti. Cim Bom'da futbolcular kupa maçının hazırlıklarını dün tamamladı.
Bu arada Fatih Terim yenileme çalışması yapan futbolcuların ayak tenisi oyununa bir süre eşlik etti.
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