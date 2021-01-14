Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçının ardından - Erol Bulut
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Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçının ardından - Erol Bulut

14.01.2021 23:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:57

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, maça iki takımın da kontrollü bir oyunla başladığını belirtti.

İkinci yarıda iki tarafın da açıldığını anlatan Bulut, "İkinci yarıda hücum anlamında iki takım da girişimlerde bulundu. Duran toptan değerlendirdiğimiz bir gol var. Sonrasında bunu iyi koruduk. Tur atladığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcuları Ömer Faruk'un durumuna ilişkin konuşmak istemediğini dile getiren Bulut, "Kendisi yetenekli, iyi bir futbolcu. Biz kendisi için elimizden geleni yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile yaşadığı pozisyonu da değerlendiren Bulut, şunları kaydetti:

"Mert Hakan profesyonel bir futbolcu. Biraz canı yanmış olabilir ama Fenerbahçe'nin futbolcusu. Aytaç kafasına tekme attı bunu hakem görmedi VAR'dan da görmediler. Görülmesi gerekirdi, ikisi de kırmızı kart. Orada oyuncumuz bir reaksiyon gösterdi ama bunu kendisiyle yarın oturup konuşacağız."

Erol Bulut, sol kanat oyuncuları Diego Perotti'nin takımdan ayrılması durumunda o bölgeye bir takviye yapacaklarını da açıkladı.

Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçının ardından - Erol Bulut
Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçının ardından - Erol Bulut
Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçının ardından - Erol Bulut
Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçının ardından - Erol Bulut

Kaynak: Anadolu Ajansı

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