Medipol Başakşehir maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Medipol Başakşehir, Tuzlaspor'u 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, müsabakanın ardından iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Kupa maçlarının önemli olduğunu dile getiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, şöyle konuştu: "Bir yandan son 8'e kalma bir yandan da daha az oynayan ve genç oyuncularımız için fırsat oluyor. İlk yarı çok iyi oynamadık ama ikinci yarı çok daha iyi oynadık ve net bir skorla maçı kazandık. Tuzlaspor 1. Lig'e iyi başlayan, uzun süre lider kaldı ve ligin iyi takımlarından biri. Bugün de iyi bir futbol ortaya koymaya çalıştılar. Rakibimizi kutluyoruz. Temiz, güzel bir maç oldu. Son 8'e kaldık. Bugün Ravil'in hem oyun olarak hem de ilk golünü atması bizi sevindirdi. Duarte, bugün ilk defa forma giymesi bizim açımızdan sevindiriciydi. Bunlar bize mutluk veriyor. Son 8'deyiz inşallah kupada bu sene hedeflerimizden biri."

"SON KARARI VERECEK OLAN BAŞKANIMIZ VE YÖNETİM KURULUMUZ"İrfan Can Kahveci ve transfer teklifi gelen diğer oyuncuların sorulması üzerine Buruk, Tabii ki oyuncu grubumdan çok mutluyum. İnsan olarak da çok sevdiğim oyuncular. Onların transferde adı geçmesi, sadece bu transfer döneminde değil her transfer döneminde adı geçiyor ama onlar işlerini yapıyor. Muhatap olacaklar yönetim kurulumuz ve başkanımız. Biz teknik adam olarak oyuncularla ilgili isteklerimizi her zaman belirtiyoruz. Önemli olan kulüplerin menfaatleri. Şu ana kadar bu anlamda net bir şey olmadığını başkanımızın söylemlerinden duyuyoruz. Her türlü verilecek karara teknik adam olarak saygı duyuyoruz. Bu oyuncuyu istiyorum, kalırsa iyi olur yönünde tavsiyemizi söylüyoruz. Son kararı verecek başkanımız ve yönetim kurulumuz. Şu anda oyuncularımıza gelen teklifler onları olumsuz etkilemiyor, işlerini profesyonelce yapıyorlar. Burada olmaktan mutlular" dedi."STOPER TRANSFER ÇOK ÖNEMLİYDİ"Medipol Başakşehir'in transfer çalışmalarıyla ile ilgili Okan Buruk şunları söyledi: "Değerlendiriyoruz, savunma bölgesine bir takviye yapar mıyız, ona bakıyoruz. Skrtel sakatlandı, Caiçara sakatlandı, Bolingoli sakatlandı.Üç tane çok büyük sakatlık yaşayan oyuncularımız oldu. İki tanesi bu sezona yetişemeyecekti. Caiçara belki nisan-mayıs gibi dönebilir. Son maçta Chadli'nin sakatlığı oldu. Zor bir sene oluyor, sakatlıklarla geçiyor. Bugün de 16 yabancı açıklaması geldi, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapacağız. Takıma ne eksik nerede takviye yapabiliriz bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Şu an için bizim için en önemli şey stoperdi, bu transferi yaptık. çünkü Epureanu'yu da dinlendirmemiz gerekiyor, daha önce yaşadığı sakatlıktan dolayı tüm maçları oynayacak gücü yok. O yüzden stoper çok önemliydi.""MERT YAVAŞ YAVAŞ ANTRENMANLARA BAŞLADI, CHADLI İÇİN 4-6 HAFTA KONUŞULUYOR"Sakat futbolcuların son durumlarıyla ilgili ise Okan Buruk,"Mert, yavaş yavaş antrenmanlara başladı en kısa sürede tekrar bizimle beraber olacak. Chadli kötü bir adale sakatlığı geçirdi. 4-6 hafta arası olacağı konuşuluyor. Bu maç trafiğinde, hem lig hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa finali oynayacağız. Bizim için olumsuz bir haber oldu. Onunla ilgili değerlendirme yapacağız. Bu anlamda yine hücum bölgesine alternatifli bir oyuncu bulabilirsek onu da kadromuza katmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulunarak sözlerini noktaladı.TANER TAŞKIN: İKİNCİ YARI LİGDE DAHA İYİ BİR TUZLASPOR OLACAKTuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise bu oyunun karşılığının bu skor olmadığını savunarak, "Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Ligdeki hastalığımız devam etti, çok basit goller yedik. İkinci yarı ligde daha iyi bir Tuzlaspor olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ligde ve kupada şu ana kadarki süreçte iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen Taşkın, şöyle konuştu: "Lig maçlarında zaman zaman kendi kendimize yediğimiz çok basit goller vardı. Bugün de bir başka türü burada oldu. Aslında oyuna baktığınız zaman 70 dakika çok iyi oynayan bir Tuzlaspor vardı. Pas oyununu iyi yapan bir takımı vardı. Gelen üçüncü gol bizi bozdu diye düşünüyorum. Oyunu çirkinleştirmedik, buraya gelirken de devre arasına girmiştik. Beş günlük aradan sonra üç günlük bir antrenman yapıp Başakşehir'in karşısına çıktık. Yarın da kampa giriyoruz. Hem ligde hem kupada güzel işler yaptığımızı düşünüyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı