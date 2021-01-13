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Kupada maçın ardından

13.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:48
Kupada maçın ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilerek elenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, oyun olarak farklı mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilerek elenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, oyun olarak farklı mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Taner Taşkın, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Oynadığımız oyunun karşılığı 5-1 olmamalıydı. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Ligdeki hastalığımız devam etti, çok basit goller yedik. İkinci yarı ligde daha iyi bir Tuzlaspor olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taşkın, ligde ve kupada bugüne kadar iyi bir performans ortaya koyduklarını aktararak, "Lig maçlarında zaman zaman kendi kendimize yediğimiz çok basit goller vardı. Bugün de bir başka türü burada oldu. Aslında oyuna baktığınız zaman 70 dakika çok iyi oynayan bir Tuzlaspor vardı. Pas oyununu iyi yapan bir takımı vardı. Gelen üçüncü gol bizi bozdu diye düşünüyorum. Oyunu çirkinleştirmedik, buraya gelirken de devre arasına girmiştik. Beş günlük aradan sonra üç günlük bir antrenman yapıp Başakşehir'in karşısına çıktık. Yarın da kampa giriyoruz. Hem ligde hem kupada güzel işler yaptığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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