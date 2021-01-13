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Kupada maçın ardından

13.01.2021 00:35 | Son Güncelleme: 13.01.2021 00:38
Kupada maçın ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor'u eleyen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Bugün geç oldu güç oldu ama oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor'u eleyen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Bugün geç oldu güç oldu ama oldu. O yüzden memnunum." dedi.

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi adlarına olmasa da maçı izleyenler adına güzel bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti.

Karşılaşmanın oldukça zorlu geçtiğini aktaran Terim, şöyle konuştu:

"Bugün geç oldu güç oldu ama oldu. O yüzden memnunum. Malatyaspor'u, Hamza hocayı ve oyuncularımı kutluyorum. Her iki taraf da beraberce oyunu güzelleştirdiler. Son dakika rakip de turu geçebilirdi. Artık çeyrek finale kaldık. Artık önümüzdeki rakipleri bekleyeceğiz."

Zorlu bir takvimle maçların oynandığına işaret eden Terim, "Bu zor virajı da yoğun günleri de geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Fatih Terim, ligde oynanacak maçlarla ilgili de şunları kaydetti:

"Fiziksel olarak pazara kadar yeterli süre var. Bugün programda değişiklik yaptık. Çünkü işin bu saate kadar süreceğini tahmin etmedik. Normalde yarın antrenman planlıyorduk ama antrenmanı perşembeye aldık. Pazara kadar oyuncularımızı belirli seviyeye getireceğizdir. İnşallah pazar günü sahada hazır olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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