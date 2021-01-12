Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor maçının ardından
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Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor maçının ardından

12.01.2021 22:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:57

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek kupaya veda eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, kupadan elendikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek kupaya veda eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, kupadan elendikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çeyrek finale kalan Sivasspor'u tebrik ettiklerini ifade etti:

120 dakika boyunca oyuncularının vermiş olduğu mücadeleden memnun olduğunu aktaran Dumlupınar, şunları kaydetti:

"Oynadığımız futbol karşılığında alkışı hak ettiğimizi düşünüyorum. Buraya çok hak ederek geldik. Bugünde turu geçmek için buraya geldik. Çalışmalarımız bu noktadaydı. Ama maalesef burayı bitirdik. Bizim ana hedefimiz Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkarmak. Bu doğrultuda da ne gerekiyorsa onu yapacağız."

Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor maçının ardından
Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor maçının ardından
Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor maçının ardından
Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / A spor

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