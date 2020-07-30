HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kupada maçın ardından

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da antrenör Eddie Newton, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kupada maçın ardından
30.07.2020 00:51 | Son Güncelleme: 30.07.2020 04:05

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da antrenör Eddie Newton, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Newton, "Çok zor bir maç oldu. İlk yarıda hak ettiğimiz bir şekilde soyunma odasına 1-0 önde girdik. İkinci yarıda biraz yorgunluğumuzun etkisiyle Aytemiz Alanyaspor hücuma daha çok oyuncu gönderdi. Biz ise 3-4 ciddi pozisyon yakaladık. Maçı daha önce de bitirebilirdik. Son dakikada Sörloth'un golüyle maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un başında çıktığı ikinci maçta kupa şampiyonluğu yaşayan İngiliz çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum. Yardımcı hoca olarak kupalar ve başarılar kazanmıştım. Kupa kazanmak sizi her zaman iyi hissettirir. Bir takımın başında kazandığım ilk kupa. Oyuncularımız istediğimiz her şeyi yaptı. Harika mücadele ettiler. Taraftarlarımız da bize inanılmaz destek oldu."

Eddie Newton, uzun yıllar formasını da giydiği Chelsea takımında 2011-2012 sezonunda yardımcı antrenör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Dünya
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın Ekonomi
Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı! Dünya
Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı 3. Sayfa
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için...
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor Spor
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor
Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Real Madrid, Boluspor'da oynayan kaleci İhsan Efe Çalış'ı kadrosuna kattı
Real Madrid, Boluspor'da oynayan kaleci İhsan Efe Çalış'ı kadrosuna kattı
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Tuma Çelik Fatih Sultan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Pelin Akil Gülben Ergen Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Kupada maçın ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 04:26:49. #1.15#
title