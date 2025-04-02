Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başladı. Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Mücadele ATV'den şifresiz olarak yayınlanıyor. Kupada görülen kırmızı kart ligde geçerli mi?

FENERBAHÇE'NİN KUPA YOLU

Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılarak B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmelerinde seri başı oldu. Ezeli rakibiyle karşılaşacak sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla karşılaşmayı evinde oynayacak.

GALATASARAY'IN KUPA YOLU

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Grubunu ikinci tamamladığı için ev sahibi avantajını kaptıran sarı-kırmızılılar, çeyrek final maçına deplasmanda çıkacak.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım, bu sezon 2 kez Süper Lig'de mücadele etti. Söz konusu maçlardan Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. RAMS Park'taki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.

KUPADA GÖRÜLEN KIRMIZI KART LİGDE GEÇERLİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Disiplin Talimatı'nın "Kişilerin İhraç Edilmesi" başlıklı 94. maddesi 1. Fıkrası'na göre; cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamaz. Disiplin Talimatı'ndaki ifadeler şu şekilde: ''Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, 5. Fıkra hükmü saklı kalmak koşuluyla idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.''