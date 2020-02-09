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Kupada Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor arasında yapılacak maçı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

09.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:14
Kupada Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında ile GMG Kırklarelispor arasında yapılacak maçı, hakem yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre Ülker Stadı'nda 11 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak maçta, hakem Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Kaynak: AA
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