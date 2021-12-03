Kupada Ege'ye zorlu rakipler

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda tur atlayıp yoluna devam eden 5 Ege ekibi, 5'inci Tur'da güçlü rakiplerle eşleşti. Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay, kupada Beşiktaş'la, geçen sezon 1'inci Lig'e düşen Altaş Denizlispor da Galatasaray'la rakip oldu. Seri başı olmayan iki takım da maçlarını deplasmanda oynayacak. Önceki turda Süper Lig'in güçlü takımlarından Medipol Başakşehir'i seri penaltılarla eleyerek sürpriz yapan 2'nci Lig temsilcisi Bodrumspor, yine deplasmanda Süper Lig'in formda ekibi Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Nasadoge Menemenspor, yine Süper Lig'in güçlü takımlarından Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Seri başı konumundaki tek Ege temsilcisi Göztepe ise kupada Yılport Samsunspor'la evinde oynayacak.

Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak bu turda maçlar 28-29-30 Aralık'ta yapılacak.

PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu? — Haberler (@Haberler) December 2, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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