Kupada çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı
Haberler » Güncel » Kupada çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı - Haber

Kupada çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı.

10.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:20
Kupada çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Çeyrek Final rövanş mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçları, 11 Şubat Salı, 12 Şubat ve 13 Şubat Perşembe tarihlerinde oynanacak. 'ndan yapılan açıklamaya göre rövanş mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şu şekilde:

11 Şubat Salı

20.30 Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor: Suat Arslanboğa

12 Şubat Çarşamba

20.30 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Şubat Perşembe

17.00 BB.Erzurumspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar

19.15 DG.Sivasspor - Antalyaspor: Fırat Aydınus

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler