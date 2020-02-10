Kupada çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı

10.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:03

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçları, 11 Şubat Salı, 12 Şubat Çarşamba ve 13 Şubat Perşembe tarihlerinde oynanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre rövanş mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şu şekilde:



11 Şubat Salı



20.30 Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor: Suat Arslanboğa



12 Şubat Çarşamba



20.30 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



13 Şubat Perşembe



17.00 BB.Erzurumspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar



19.15 DG.Sivasspor - Antalyaspor: Fırat Aydınus - İSTANBUL

Kaynak: İHA