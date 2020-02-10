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Kupada çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı.

10.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:03
Kupada çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Çeyrek Final rövanş mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçları, 11 Şubat Salı, 12 Şubat ve 13 Şubat Perşembe tarihlerinde oynanacak. 'ndan yapılan açıklamaya göre rövanş mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şu şekilde:


11 Şubat Salı


20.30 Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor: Suat Arslanboğa


12 Şubat Çarşamba


20.30 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


13 Şubat Perşembe


17.00 BB.Erzurumspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar


19.15 DG.Sivasspor - Antalyaspor: Fırat Aydınus - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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