Kupada 5. Tur programı belli oldu

20.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:37

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç programı açıklandı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan 5. Tur müsabakalarının programı açıklandı. İki maç usulü oynanacak olan 5. turda ilk maçlar 3 Aralık Salı, 4 Aralık Çarşamba ve 5 Aralık Perşembe günü, ikinci maçlar ise 17 Aralık Salı, 18 Aralık Çarşamba ve 19 Aralık Perşembe günü oynanacak.



TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 22 takımın mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç programı şu şekilde:



1. Maçlar



3 Aralık Salı



13.00 Fatih Karagümrük - Göztepe



14.30 Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü



16.30 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor



18.30 Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor



20.45 Fenerbahçe - İstanbulspor



4 Aralık Çarşamba



13.00 Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir



13.45 Eyüpspor - Antalyaspor



14.30 Kasımpaşa - Vanspor



16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor



18.30 Altay - Trabzonspor



20.45 Galatasaray - Tuzlaspor



5 Aralık Perşembe



13.00 Kırklarelispor - GaziantepFutbol Kulübü



14.30 Kayserispor- Manisa Futbol Kulübü



16.30 Altınordu - Denizlispor



18.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor



20.45 Beşiktaş - Anagold 24 Erzincanspor



2. Maçlar



17 Aralık Salı



13.00 Vanspor - Kasımpaşa



14.30 Antalyaspor - Eyüpspor



16.30 Samsunspor - Çaykur Rizespor



18.30 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor



20.45 Tuzlaspor - Galatasaray



18 Aralık Çarşamba



13.00 Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş



13.45 Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor



14.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Kırklarelispor



16.30 DG Sivasspor - Esenler Erokspor



18.30 Göztepe - Fatih Karagümrük



20.45 İstanbulspor - Fenerbahçe



19 Aralık Perşembe



13.00 Manisa Futbol Kulübü - Kayserispor



14.30 Denizlispor - Altınordu



16.30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon



18.30 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor



20.45 Trabzonspor - Altay - İSTANBUL

Kaynak: İHA