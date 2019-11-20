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Kupada 5. Tur programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç programı açıklandı.

20.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:37
Kupada 5. Tur programı belli oldu

Ziraat 5. Tur maç programı açıklandı.


Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan 5. Tur müsabakalarının programı açıklandı. İki maç usulü oynanacak olan 5. turda ilk maçlar 3 Salı, 4 Aralık ve 5 Aralık Perşembe günü, ikinci maçlar ise 17 Aralık Salı, 18 Aralık Çarşamba ve 19 Aralık Perşembe günü oynanacak.


TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 22 takımın mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç programı şu şekilde:


1. Maçlar


3 Aralık Salı


13.00 Fatih Karagümrük - Göztepe


14.30 Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü


16.30 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor


18.30 Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor


20.45 Fenerbahçe - İstanbulspor


4 Aralık Çarşamba


13.00 Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir


13.45 Eyüpspor - Antalyaspor


14.30 Kasımpaşa - Vanspor


16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor


18.30 Altay - Trabzonspor


20.45 Galatasaray - Tuzlaspor


5 Aralık Perşembe


13.00 Kırklarelispor - GaziantepFutbol Kulübü


14.30 Kayserispor- Manisa Futbol Kulübü


16.30 Altınordu - Denizlispor


18.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor


20.45 Beşiktaş - Anagold 24 Erzincanspor


2. Maçlar


17 Aralık Salı


13.00 Vanspor - Kasımpaşa


14.30 Antalyaspor - Eyüpspor


16.30 Samsunspor - Çaykur Rizespor


18.30 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor


20.45 Tuzlaspor - Galatasaray


18 Aralık Çarşamba


13.00 Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş


13.45 Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor


14.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Kırklarelispor


16.30 DG Sivasspor - Esenler Erokspor


18.30 Göztepe - Fatih Karagümrük


20.45 İstanbulspor - Fenerbahçe


19 Aralık Perşembe


13.00 Manisa Futbol Kulübü - Kayserispor


14.30 Denizlispor - Altınordu


16.30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon


18.30 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor


20.45 Trabzonspor - Altay - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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