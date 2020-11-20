Kupada 4. Tur hakemleri açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kupada 4. Tur hakemleri açıklandı

20.11.2020 13:17 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:23
Kupada 4. Tur hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 24 Kasım Salı günü oynanacak olan Fenerbahçe-Sivas Belediyespor maçında düdük Sarper Barış Saka'da olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. Tur müsabakalarında görev alacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu. Kupada 4. tur programı ve müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

24 Kasım Salı

13.00 Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor: Murat Erdoğan

14.30 Ankaraspor - Muğlaspor: Oğuzhan Çakır

14.30 Boluspor - Kahramanmaraşspor: Şevket Teker

14.30 Denizlispor - Turgutluspor: Kadir Sağlam

17.00 Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor: Çağdaş Altay

19.00 Adanspor - Sakaryaspor: Erkan Kutlu

19.00 Bursaspor - 1922 Konyaspor: Yakup Özhan

21.00 Fenerbahçe - Sivas Belediyespor: Sarper Barış Saka

25 Kasım Çarşamba

13.00 Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Turan Timuroğlu

13.00 Tuzlaspor - Sultanbeyli BLD: Oğuzhan Uğurlu

13.00 Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor: Bayram Başkan

13.00 Yeni Malatyaspor - Etimesgut BLD: Onur Özütoprak

14.30 İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu: Davut Dakul Çelik

14.30 Eskişehirspor - GMG Kastamonuspor: Ömer Faruk Turtay

14.30 Altınordu - Çorum FK: Alper Akarsu

15.00 Atakaş Hatayspor - Karacabey BLD: Kutluhan Bilgiç

17.00 Gaziantep FK - Serik BLD: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Antalyaspor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Adana Demirspor - Afjet Afyonspor: Alpaslan Şen

21.00 Çaykur Rizespor - Uşakspor: Emre Malok

26 Kasım Perşembe

13.00 BB Erzurumspor - Ankara Demirspor: Bülent Birincioğlu

15.00 Kasımpaşa - 24 Erzincanspor: Hakan Ceylan

17.00 Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon: Yiğit Arslan

19.00 Konyaspor - Manisa FK: Ramazan Keleş

21.00 Göztepe - Kırıklarelispor: Alper Çetin - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu
Süt ve süt ürünleri üretimi verileri açıklandı
Süt ve süt ürünleri üretimi verileri açıklandı

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Berat Albayrak Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kutsi Alişan Funda Eryiğit Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Mert Günok Deniz Türüç Gökhan Gönül Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Faiz Kasım Antalya Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kupada 4. Tur hakemleri açıklandı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 13:30:46. #1.15#
title