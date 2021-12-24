AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları tamamlandı - Haberler Spor
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları tamamlandı

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları tamamlandı
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükselen ekipler belli oldu.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükselen ekipler belli oldu.

Organizasyonda çeyrek final mücadelelerinde Galatasaray HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart'ın ardından bugünkü maçlarda Spor Toto ve Arkas Spor, adlarını son 4 takım arasına yazdırdı.

Yarı finalde Ziraat Bankkart-Arkas Spor ve Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto karşılaşmalarının yapılacağı Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri federasyonca belirlenen ilde, mart ya da nisan aylarında oynanacak.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları tamamlandı

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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