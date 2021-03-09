Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank
09.03.2021 21:38 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:46
Maçın son anlarından görüntüler Oyuncular ile röportajlar Kura töreni İSTANBUL - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.
Maçın son anlarından görüntüler
Oyuncular ile röportajlar
Kura töreni İSTANBUL - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ