Kupa Voley'de Şampiyon Vakıfbank

2017 Kupa Voley (eski adı ile Türkiye Kupası) final maçında Vakıfbank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup ederek 6. kez kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla VakıfBank, Türkiye'yi 2019 CEV Kupası'nda temsil etmeye hak kazandı.



KÜNYE



Salon: Başkent Voleybol



Hakemler: İlhami Şenyurt xx, Onur Hoşnut xx



Eczacıbaşı VitrA: Larson x, Büşra xx, Boskovic xx, Meliha x, Beyza x, Ognjenovic x, Simge (L) xx, Ezgi x, Adams x, Güldeniz x, Hande x



VakıfBank: Naz xxx, Gözde xxx, Rasic xxx, Sloetjes xxx, Zhu xxx, Kübra xxx, Gizem (L) xxx, Melis xxx, Robinson xxxx



Setler: 0-3 (22-25,18-25,30-32)



Süre: 88 dakika (25,26,37)



(İHA)