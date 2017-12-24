Kupa Voley'de Şampiyon Vakıfbank!

Kadınlar KupaVoley'de dev final karşılaşması TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynandı. Eczacıbaşı VitrA'yı 25-22, 25-18 ve 32-30'luk setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank, turnuvayı şampiyon olarak tamamlayarak, kupayı tarihinde altıncı kez müzesine götürdü.

ECZACIBAŞI VİTRA'NIN ÇABASI YETERSİZ KALDI

VakıfBank kupayı tarihinde altıncı kez müzesine götürdü. Eczacıbaşı VitrA son sette maça tutunmak için var gücüyle mücadele ederken VakıfBank rakibine üstün gelmeyi başardı ve kupanın sahibi oldu. Karşılaşma öncesinde, Türk Voleybolu'na uzun yıllar hakem ve gözlemci olarak hizmet eden Nedim Sider'e, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Voleybol Hakemleri Derneği Federasyonu Başkanı Çetin Ok birer teşekkür plaketi takdim ettiler.