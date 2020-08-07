Kupa Voley'de program belli oldu A grubunda yer alan temsilcimiz İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, grup müsabakalarında 2 galibiyet alarak Şubat ayındaki yarı finallere kalmak için mücadele edecek.

Voleybolda 2020-21 sezonu AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarının tarihleri ve yerleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, AXA Sigorta Kupa Voley erkekler grup maçları takvimini açıkladı. Yapılan duyuruda Kupa Voley müsabakalarının 31 Ağustos-01-02 Eylül tarihlerinde; İstanbul Burhan Felek, Bursa Cengiz Göllü ve Ankara Başkent Spor Salonunda oynanacağı açıklandı.

3 ZORLU RAKİP

Temsilcimiz İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımının da A grubunda yer aldığı Kupa Voley karşılaşmalarında; 2019-2020 sezonu 1. Etap sıralaması ve 1.Lig Yarı Final grupları 1 ve 2.'leri; serpantin usulüne göre 4'erli 4 gruba ayrılıyor. Takımlar belirlenen illerde tek devreli lig usulü turnuva maçları oynuyor. İnegöl Belediyespor da A grubunda Fenerbahçe, İstanbul BBSK ve Altekma takımlarıyla mücadele edecek. Temsilcimizin maçları İstanbul Burhan Felek salonunda oynanacak. 3 zorlu karşılaşmada 2 galibiyet alan takım, Şubat ayında oynanacak yarı finallere katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: Bültenler