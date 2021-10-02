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Kupa Voley'de günün sonuçları

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Kupa Voley'de günün sonuçları

2021-2022 voleybol sezonu Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler grup maçlarında 2. gün müsabakaları bugün oynandı.

2021-2022 Voleybol sezonu Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler grup maçlarında 2. gün müsabakaları bugün oynandı.

Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler grup maçlarında 2. günün sonuçları şöyle:

A Grubu

Cizre Bld. - Bursa B.Şehir Bld.: 2-3

Bingöl Solhan Spor - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

B Grubu

Sorgun Bld. - Arkas Spor: 0-3

Yeni Kızıltepe Spor - Altekma: 3-0

C Grubu

Tokat Bld. Plevne - Halkbank: 0-3

Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş - Spor Toto: 1-3

(İHA)

Kupa Voley'de günün sonuçları

Kupa Voley'de günün sonuçları

Kupa Voley'de günün sonuçları

Kupa Voley'de günün sonuçları

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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