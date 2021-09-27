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Kupa Voley'de B Grubu yarın İzmir'de başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kupa Voley'de B Grubu yarın İzmir'de başlıyor

AXA Sigorta Kupa Voley'in kadınlar kategorisinde heyecan, 28-30 Eylül 2021 tarihleri arasında oynanacak grup etabı karşılaşmaları ile başlayacak.

İZMİR (DHA) -

AXA Sigorta Kupa Voley'in kadınlar kategorisinde heyecan, 28-30 Eylül 2021 tarihleri arasında oynanacak grup etabı karşılaşmaları ile başlayacak.

B Grubu maçları 3 gün boyunca İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak. Yarın ilk müsabakada saat 16.00'da Eczacıbaşı Dynavit-Mert Grup Sigorta karşı karşıya gelecek. Aynı salonda saat 18.30'da Galatasaray HDI Sigorta ile Karayolları rakip olacak. Tek devreli lig usulüne göre Bursa, İzmir ve Ankara'da olmak üzere 3 grupta oynanacak maçlar sonunda ilk 2 sırayı alacak 6 takım çeyrek finale yükselecek. C Grubu'nda yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Ankara'daki ilk maçında saat 18.30'da Kuzeyboru ile karşılaşacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.


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