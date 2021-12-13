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Kupa töreninde ödüller sahiplerini buldu

Kupa töreninde ödüller sahiplerini buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Büyük Erzurum Kupası Palandöken Oyun Kuşu Federasyonunun gerçekleştirdiği kupa törenini bugün gerçekleştirilen organizasyonda sahiplerini buldu.

ERZURUM (İHA) - Büyük Erzurum Kupası Palandöken Oyun Kuşu Federasyonunun gerçekleştirdiği kupa törenini bugün gerçekleştirilen organizasyonda sahiplerini buldu.

Erzurum Palandöken Güvercin Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen festivalde bu senede dereceye giren yarışmacılar bu akşamki organizasyonda kupa ve ödüllerini aldılar.

10 ay gibi bir süre içerisinde devam eden yarışmalarda bu sene Erzurum İl 1. Aşkale'den Hakan Turan, 2. Selami Küçükoğlu 3. Gökhan Demirel elde etti.

Dereceye giren yarışmacılara ödül ve kupalarını Palandöken Güvercin Federasyonu Başkanı Kadir Velioğlu takdim etti.

Geceye katılan misafirler gönüllerince eğlendiler. - ERZURUM

Kupa töreninde ödüller sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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