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Kupa maçının oynanacağı stadyumda 30 cm kar var

Sabah saatlerinde başlayan ve Sivas'ı etkisi altın alan kar yağışı nedeniyle Sivas 4 Eylül Stadyumu zemininde kar kalınlığı, 30 santimetre olarak ölçüldü.

12.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:47
Kupa maçının oynanacağı stadyumda 30 cm kar var

saatlerinde başlayan ve 'ı etkisi altın alan kar yağışı nedeniyle Sivas zemininde kar kalınlığı, 30 santimetre olarak ölçüldü.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Sivasspor ile Antalyaspor arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi stadyum zemini karla kaplandı.


Yetkililerden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının sürmesi nedeniyle zemine fazla müdahale edemediklerini belirterek, stadyumun alttan ısıtmasının 29 Ekim 2019'dan beri yandığı öğrenildi.


Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun toprak ısısının 21 derece olduğu da öğrenilirken, kulüp çalışanları tarafından çevre ve pist temizliği de aralıksız olarak devam ediyor.


Ertelenmesine hakem karar verecek


Maçın ertelenmesi ile ilgili karara ise hakemler karar verecek. Yarın sabah stadyuma gelecek olan hakemler ve federasyon temsilcileri incelemelerinin ardından maçın ertelenip ertelenmeme kararını açıklayacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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