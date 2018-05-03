Kupa Maçına Çıkmayan Beşiktaş'ı Bekleyen Ağır Cezalar
Fenerbahçe ile oynanacak derbiye çıkmayan Beşiktaş'ı bekleyen tarihi cezalar: Hükmen mağlubiyet, Türkiye Kupasından 1 yıl ihraç ve bu sezon elde edilen kupa gelirlerinin geri ödenmesi.
Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre Beşiktaş Kulübü bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek. Siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de her hangi bir talepte bulunamayacak.
STATÜ NE DİYOR
Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler bulunuyor:
"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezon ve bir sonraki sezon Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamayacak. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."
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Terihi cezaymis hic gulesim yokdu sanki sampiyonlar liginden ihrac edilmis alt tarafi 1 2 milyon tl para veriolar onu alsa ne olur almasa ne olur o kupayi kazansa ne olur kazanmasa ne olur ??Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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eğer bjk ye böyle tarihi cezalar veripte fenerbahçeyi şaha kaldırırsanız işin rengi değişir. bundan sonra federasyonun aldığı hiçbir karara saygı duymayacağız ve tanımıyacağızCevap Yaz 9 6 Yayından KaldırZABITA : Çokta tınnnn..:)6 7 Yayından Kaldır
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şike var diyen savcınız şuanda yurt dışında kaçak bunu açıklar mısınız :)) osur osur ipe diz hesabı sizinki :))Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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bahcelinin yaptığı iyiliği unutmayacaktirCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır