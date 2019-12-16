Kupa maçı hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Kayseri'de TFF 2.Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nü 3-2 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor, Perşembe günü oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. 19 Aralık 2019 Perşembe günü saat 13.00'de Manisa'da oynanan olan Manisa Futbol Kulübü-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler belli oldu.
Manisa Futbol Kulübü-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasını Sakarya Bölgesinden Atila Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Cemal Alpay yapacak. Maçın 4.Hakemi Ömer Tolga Güldibi yapacak.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)