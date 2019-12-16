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Kupa maçı hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

16.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:29
Kupa maçı hakemleri belli oldu

Ziraat 5.Tur rövanş maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.


Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Kayseri'de TFF 2.Lig ekibi Kulübü'nü 3-2 yenen Kayserispor, Perşembe günü oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. 19 Aralık 2019 Perşembe günü saat 13.00'de Manisa'da oynanan olan Manisa Futbol Kulübü-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler belli oldu.


Manisa Futbol Kulübü-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasını Sakarya Bölgesinden Atila Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Cemal Alpay yapacak. Maçın 4.Hakemi Ömer Tolga Güldibi yapacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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