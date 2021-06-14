Kupa heyecanını Başkan Ercengiz'le paylaştılar
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Kupa heyecanını Başkan Ercengiz'le paylaştılar

Kupa heyecanını Başkan Ercengiz'le paylaştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Tabiat Binicilik Merkezinde düzenlenen yarışmadan kupayla dönen Dalyanbey Binicilik Kulübü sporcuları Başkan Ercengiz' ziyaret kupa heyecanlarını paylaştılar.

Bursa Tabiat Binicilik Merkezinde düzenlenen yarışmadan kupayla dönen Dalyanbey Binicilik Kulübü sporcuları Başkan Ercengiz' ziyaret kupa heyecanlarını paylaştılar.

12-13 Haziran tarihlerinde Bursa Tabiat Binicilik Merkezinde düzenlenen Atlı dayanıklılık yarışlarında K2 kategorisinde Dalyanbey Binicilik Kulübünde Mustafa Erden Karagöz atı Derin Rüya ile K1 kategorisinde ise Yusuf Okan Özdöl atı Efulin ile 1. Oldu.

Kupa Heyecanını Başkan Ercengiz'le paylaşan sporcular ve Dalyanbey Binicilik Kulübü Antrönör Hulusi Tosun " Belediye Başkanımız her zaman bizlerin yanında ve destekçimiz oldu. Kendilerine yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Ercengiz ise "Atçılık bizim ata sporumuz. İlimizde bu spora gönül vererek birinci olan 2 sporcumuzu ve Antrönörleri Hulusi Tosun'u başarılarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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