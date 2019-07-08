Kupa Amerika: Peru'yu 3-1 yenen Brezilya şampiyon

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) şampiyon Brezilya oldu.Finalde Peru ile Rio de Janeiro'daki Maracana Stadyum'da karşı karşıya gelen Brezilya rakibini 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Kupa Amerika: Peru'yu 3-1 yenen Brezilya şampiyon

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) şampiyon Brezilya oldu.

Finalde Peru ile Rio de Janeiro'daki Maracana Stadyum'da karşı karşıya gelen Brezilya rakibini 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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