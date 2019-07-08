Kupa Amerika: Peru'yu 3-1 yenen Brezilya şampiyon
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) şampiyon Brezilya oldu.Finalde Peru ile Rio de Janeiro'daki Maracana Stadyum'da karşı karşıya gelen Brezilya rakibini 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) şampiyon Brezilya oldu.
Finalde Peru ile Rio de Janeiro'daki Maracana Stadyum'da karşı karşıya gelen Brezilya rakibini 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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