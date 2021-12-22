Küp şekerden iglo yaptılar - Haberler
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Küp şekerden iglo yaptılar

Küp şekerden iglo yaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi'nde, Eskimoların yaşadığı sıkıştırılmış kardan evler olan iglolar hakkında bilgi verildi.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi'nde, Eskimoların yaşadığı sıkıştırılmış kardan evler olan iglolar hakkında bilgi verildi. Küp şekerlerden iglo tasarlayan öğrenciler, eğlenceli anlar yaşadı.

Her mevsim başka bir konsept programı yapılan İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi'nde geçtiğimiz haftalarda kış teması programına başlanmıştı. Program kapsamında çocuklara kış mevsiminin özellikleri anlatıldı. Çocuklar Kanada'nın kuzeyi, Alaska, Grönland ve Sibirya gibi soğuk bölgelerde Eskimoların bir kısmının sürekli olarak ya da av sezonlarında geçici olarak yaşadığı sıkıştırılmış kardan ev igloları öğrenip, tasarladı.

Minikler, öğretmenleri eşliğinde oldukça eğlenceli vakit geçirerek küp şekerlerden kendi küçük iglolalarını yaptı. Çocuklar iglo yapımı esnasında eğlenmenin yanı sıra kış mevsimine dair bilgiler de edindi. - KOCAELİ

Küp şekerden iglo yaptılar

Küp şekerden iglo yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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