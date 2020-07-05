Küner mahallesinde ölüm ve vaka sayısı yükseldi
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Küner mahallesinde ölüm ve vaka sayısı yükseldi

Küner mahallesinde ölüm ve vaka sayısı yükseldi -O mahallede, ölü sayısı 5'e, vaka sayısı ise 78'e yükseldi Korona virüs vaka sayısının bir süredir artış gösterdiği İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde vaka sayısı 78 kişi olurken, ölü sayısı da 5'e çıktı.

05.07.2020 20:55 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:59

Küner mahallesinde ölüm ve vaka sayısı yükseldi

-O mahallede, ölü sayısı 5'e, vaka sayısı ise 78'e yükseldi

İZMİR - Korona virüs vaka sayısının bir süredir artış gösterdiği İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde vaka sayısı 78 kişi olurken, ölü sayısı da 5'e çıktı. Son yapılan testler ile yeni vaka sayısı bulunmazken, hastanelerde iyileşen hastaların sayısında ise yükselme olduğu öğrenildi.

İzmir'de korona virüs vaka sayısının bir süredir artış gösterdiği Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesine geçtiğimiz günlerde giriş ve çıkışların, alınan flaş bir kararla kısıtlanmasının ardından köyde tedbirler üst düzeye çıkarılmıştı. Yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu köyde vaka artış oranının aniden yükselmesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda köyde ikamet etmeyenlerin Küner'e girişine izin verilmezken, köylülerin giriş ve çıkışları ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra gerçekleştirilmeye başlanmış ve köy camisinden yapılan anonslarla testi yapılmayan vatandaşların Kovid-19 testi yaptırmak üzere köy meydanına gelerek test yaptırmaları istenmişti.

"Hastalarımız hızlı bir iyeleşme sürecinde"

Korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından bölgeye gelen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından tüm köylülere Kovid-19 testi yapıldığını ifade eden Küner Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, "9 Eylül Hastanesi'nde korona virüsten dolayı tedavi gören 70 yaşındaki D.A'nın hayatını kaybetmesiyle, korona virüsten dolayı mahallemizde ölü sayısı 5'e yükseldi. Vaka sayımız ise 78 kişi olurken, son yapılan testler ile yeni vaka sayımız bulunmaktadır. Ayrıca, hastanelerden taburcu olan kişi sayısı 20'yi geçerken, yine hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımızın ise hızlı bir iyileşme süreci bulunmaktadır" diye açıklama yaptı.

Küner mahallesinde ölüm ve vaka sayısı yükseldi

Kaynak: İHA

Manşet

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