Küner'de hayat normale döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Küner'de hayat normale döndü

İZMİR'in Menderes ilçesinin yaklaşık 3 ay önce ilk koronavirüs vakasını görüldüğü ve sonrasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği kırsal Küner Mahallesi'nde, vaka sayıları sıfırlandı.

Küner'de hayat normale döndü
13.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:53


İZMİR'in Menderes ilçesinin yaklaşık 3 ay önce ilk koronavirüs vakasını görüldüğü ve sonrasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği kırsal Küner Mahallesi'nde, vaka sayıları sıfırlandı. Hayatın normale döndüğü mahallede, vatandaşlar maske takıp sosyal mesafeyi sağlayarak yeni normale uyum sağlarken, yeniden faaliyete geçen berberler ise durumdan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Yaklaşık 3 aydır koronavirüsle mücadele eden, Menderes'in kırsal Küner Mahallesi'nde vakalar sıfırlandı. 10 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği 2 bin 600 nüfuslu mahallede, vakaların sıfıra inmesi sonrasında hayat da normale döndü. İzmir İl Pandemi Kurulu kararıyla bir süredir kapalı olan berberler, kıraathaneler ve büfeler de gerekli tedbirleri alarak tekrar faaliyete geçti. Hala tedirginlikleri süren mahallelilerden bazıları evlerinden çıkmamayı tercih ederken, bir kısım mahallelinin ise maske takıp sosyal mesafeyi sağlayarak günlük işlerini yerine getirmek üzere dışarı çıktığı görüldü. Ayrıca mahalle girişindeki polis ve jandarma nöbeti de sona erdi.
'BİR SÜREDİR KAPALIYDIK'
Mahallede berber dükkanı işleten Osman Osmanoğlu, virüs nedeniyle mahalledeki birçok esnafın kapalı olduğunu belirterek, Maalesef birçok kişi gibi biz de bu virüs yüzünden mağdur olduk. Ancak köyümüzde vakalar artık bitti ve kapalı olan iş yerleri de açıldı. Gerekli tedbirleri aldık, maskemizi takıp, sosyal mesafeye uyup, hijyen kurallarına dikkat ederek tekrar ekmeğimizin başına oturduk. İçeriye müşterileri tek tek alarak, kendimce farklı önlemler de alıyorum. Köylülerden bazıları hala tedirgin olduğu için tıraş olmamayı tercih ediyor, ancak yakında onlar da gelirler dedi.
'KURALLARA UYARAK ÜSTESİNDEN GELDİK'
Mahalle meydanındaki kahvehanede çay içen Caner Güner, Maske takarak, sosyal mesafeyi koruyarak salgının üstesinden geldik. Benim ailemden de 4 kişi bu virüse yakalandı. Kendimizi birbirimizden izole ettik ve artık o günler eskide kaldı diye umut ediyoruz. Şu anda köyde vakalar sıfırlandı. Yine, tedbirimizi elden bırakmadan hayatımıza devam ediyoruz dedi.
Bir diğer köylü Yasin Güner ise, Virüs süresi boyunca mahalleli İzmir merkezdeki işine gücüne gidemedi. Buradaki bağ bahçe işlerini halletti. Tabii ki bazı mağduriyetler yaşandı ama olsun dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada 3. Sayfa
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Son Dakika: CHP, 'Bin günde memleket' hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi Politika
Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 3. Sayfa
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler 3. Sayfa
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı
Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı
Muharrem İnce'nin 'CHP, sandıkları boş bıraktı' sözü belgelerle doğrulandı
Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Merve Boluğur Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Bakan
Şu an buradasınız: Küner'de hayat normale döndü - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 17:37:26. #1.15#
title