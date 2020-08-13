Küner'de hayat normale döndü
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Küner'de hayat normale döndü

İZMİR'in Menderes ilçesinin yaklaşık 3 ay önce ilk koronavirüs vakasını görüldüğü ve sonrasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği kırsal Küner Mahallesi'nde, vaka sayıları sıfırlandı.

Küner'de hayat normale döndü
13.08.2020 15:18 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:32

İZMİR'in Menderes ilçesinin yaklaşık 3 ay önce ilk koronavirüs vakasını görüldüğü ve sonrasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği kırsal Küner Mahallesi'nde, vaka sayıları sıfırlandı. Hayatın normale döndüğü mahallede, vatandaşlar maske takıp sosyal mesafeyi sağlayarak yeni normale uyum sağlarken, yeniden faaliyete geçen berberler ise durumdan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yaklaşık 3 aydır koronavirüsle mücadele eden, Menderes'in kırsal Küner Mahallesi'nde vakalar sıfırlandı. 10 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği 2 bin 600 nüfuslu mahallede, vakaların sıfıra inmesi sonrasında hayat da normale döndü. İzmir İl Pandemi Kurulu kararıyla bir süredir kapalı olan berberler, kıraathaneler ve büfeler de gerekli tedbirleri alarak tekrar faaliyete geçti. Hala tedirginlikleri süren mahallelilerden bazıları evlerinden çıkmamayı tercih ederken, bir kısım mahallelinin ise maske takıp sosyal mesafeyi sağlayarak günlük işlerini yerine getirmek üzere dışarı çıktığı görüldü. Ayrıca mahalle girişindeki polis ve jandarma nöbeti de sona erdi.

'BİR SÜREDİR KAPALIYDIK'

Mahallede berber dükkanı işleten Osman Osmanoğlu, virüs nedeniyle mahalledeki birçok esnafın kapalı olduğunu belirterek, "Maalesef birçok kişi gibi biz de bu virüs yüzünden mağdur olduk. Ancak köyümüzde vakalar artık bitti ve kapalı olan iş yerleri de açıldı. Gerekli tedbirleri aldık, maskemizi takıp, sosyal mesafeye uyup, hijyen kurallarına dikkat ederek tekrar ekmeğimizin başına oturduk. İçeriye müşterileri tek tek alarak, kendimce farklı önlemler de alıyorum. Köylülerden bazıları hala tedirgin olduğu için tıraş olmamayı tercih ediyor, ancak yakında onlar da gelirler" dedi.

'KURALLARA UYARAK ÜSTESİNDEN GELDİK'

Mahalle meydanındaki kahvehanede çay içen Caner Güner, "Maske takarak, sosyal mesafeyi koruyarak salgının üstesinden geldik. Benim ailemden de 4 kişi bu virüse yakalandı. Kendimizi birbirimizden izole ettik ve artık o günler eskide kaldı diye umut ediyoruz. Şu anda köyde vakalar sıfırlandı. Yine, tedbirimizi elden bırakmadan hayatımıza devam ediyoruz " dedi.

Bir diğer köylü Yasin Güner ise, "Virüs süresi boyunca mahalleli İzmir merkezdeki işine gücüne gidemedi. Buradaki bağ bahçe işlerini halletti. Tabii ki bazı mağduriyetler yaşandı ama olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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