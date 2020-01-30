Kunduracılar Çarşısı'nda altyapı çalışmaları tamamlandı

30.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:01

Keşan Belediyesi'nin Kunduracılar Çarşısı'na tarihi bir doku kazandıracak projesinde altyapı çalışmaları tamamlandı, bölge esnafının altyapıya ilişkin istekleri yerine getiriliyor ve 31 Ocak 2020 Cuma günü projenin üstyapısıyla ilgili ihaleye çıkılacak.

Kunduracılar Çarşısı'nda 3 Ocak 2020'de başlayan altyapı çalışmalarının bitirildiğini bildiren Başaran, "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir zamanda çalışmalarımızın büyük bir kısmını bitirdik. Esnafımızdan gelen su ve kanalizasyon isteklerine ilişkin çalışmaları tamamlıyoruz. Altyapı ihalesi kapsamında 345 metre içme suyu borusu, 371 metre kanalizasyon hattı borusu, yaklaşık 300 metre yağmur suyu borusu döşedik. Binaların yağmur suyu oluklarını, yağmur suyu hattına bağladık. Bölgede 1960-1970'lerden kalma bir içme suyu şebekesi vardı. Bu yenilendi. Kanalizasyon hattı yoktu, yapıldı. Kunduracılar Çarşısı'nın altyapısı bitti ve üst yapı inşasına hazır hale gelindi.Doğal gaz çalışmaları devam ediyor. Altyapı işi tamamen bitecek ve üst yapı inşasından sonra bir kazım olmaması için çalışıyoruz." dedi.

Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç da yeni düzenlemelerden sonra Kunduracılar Çarşısı'nın eski tarihi dokusuna kavuşacağını, projenin ilçede ticaret hayatına yeni bir bakış açısı kazandıracağını aktardı.

Kunduracılar Çarşısı'nın üst yapı ihalesinin 31 Ocak 2020 Cuma günü gerçekleştirileceğine dikkat çeken Kılıç, "Bu ihaleden sonra çarşının zemini doğal granit taş ile döşenecek. Ahşap ferforjeler ve saat kulesi ile peyzaj düzenleme çalışmalarımız olacak. Doğalgaz kutularını, bina girişlerine aldırıyoruz. Bu sayede çarşı herhangi bir doğalgaz başvurusunda yeniden kazılmayacak." şeklinde konuştu.

Kunduracılar Çarşısı'nın 23 Nisan 2020'de açılmasının hedeflendiğine işaret eden Fen işleri Müdürü Kılıç, şunları söyledi: "Projeyle ilçemiz görsel bir zenginlik kazanacak. Kunduracılar Çarşısı çok güzel bir buluşma noktası olacak. Kunduracılar Çarşısı projemiz ile şehir estetiğine ve ticaretine büyük bir katkı ve değer sağlamayı amaçlıyoruz. Girişlerde demir taklar, saat kulesi, simge heykel, ahşap saçaklar ve dekoratif sokak mobilyaları kullanılacak. Eski Kunduracılar Çarşısı teması yaşatılacak."

Kaynak: Bültenler