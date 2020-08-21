Kundaklanan evde hasar oluştu Adana'da kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan evde hasar meydana geldi.

Adana'da kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan evde hasar meydana geldi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde, Mehmet A'ya ait iki katlı eve giren kişi ya da kişiler, eşyaları bir odaya topladıktan sonra ateşe verdi.

Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu.

Ev sahibi Mehmet A'nın bir süredir evde yaşamadığı öğrenildi.

Öte yandan yangını çıkartan kişilerin zemin katta bir pencerenin demir korkuluğunu yerinden çıkartıp pencereden eve girdikleri belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA