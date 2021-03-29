KÜN tarafından "Sürdürülebilir Gastronomi Çalıştayı" gerçekleştirildi
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KÜN tarafından "Sürdürülebilir Gastronomi Çalıştayı" gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
KÜN tarafından 'Sürdürülebilir Gastronomi Çalıştayı' gerçekleştirildi

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Gastronomi Çalıştayı", gastronomi alanının önemli isimlerinin katımıyla çevrim içi yapıldı.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Gastronomi Çalıştayı", gastronomi alanının önemli isimlerinin katımıyla çevrim içi yapıldı.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda ihtiyacının güvenilir karşılanabilmesi amacıyla çeşitli uzmanların görüşlerini paylaştığı çevrim içi çalıştay düzenlendi.

Etkinlikte konuşan KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, gıda israfının önlenmesine ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kampüs alanlarında kullanılmasına dikkati çekti.

Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Prof. Dr. Murat Doğdubay ise "Gıda israfının gastronominin sürdürülebilirliği üzerindeki etkisi" konulu sunumuyla gastronomi alanında sürdürülebilirlik oluşturulmasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin yanı sıra konuyla ilgili bazı kurum ve kuruluş temsilcilerinin istişare imkanı elde ettiği çalıştayda görüş alış verişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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