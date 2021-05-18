Kumrunun 100 yıllık 'yavrulama saati'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kumrunun 100 yıllık 'yavrulama saati'

İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Haberler | Güncel

Kumrunun 100 yıllık 'yavrulama saati' Amasya'da kumru yumurtalarını bırakmak için yuva olarak bir evin terasındaki 100 yıllık duvar saatini seçti.

Kumrunun 100 yıllık 'yavrulama saati'

AMASYA - Amasya'da kumru yumurtalarını bırakmak için yuva olarak bir evin terasındaki 100 yıllık duvar saatini seçti.

4 yıldır aynı kumrunun evlerine gelip terasın duvarına asılı saatin üstünde yuva yapıp yavrularını yetiştirdiğini belirten Sebahat Tutak, "100 yıllık saatimiz artık kumrunun yavrulama saati oldu" dedi.

Su ve yem verdikleri kuşa kendilerinin de çok alıştığını anlatan Tutak, "Her sene gelip yavrusunu büyütüyor. Bazen 1, bazen 2 yavrusu oluyor. Sonra uçup gidiyor. Baharda ise yeniden yuvasına dönüyor" diye konuştu.

Eşiyle birlikte terasın duvarında çeşitli eski eşyalar sergilediklerine değinen Tutak, sevimli misafirlerini rahatsız etmemek için yuva olan duvar saatine asla el sürmediklerini söyledi.

Kumrunun 100 yıllık 'yavrulama saati'
Kumrunun 100 yıllık 'yavrulama saati'
Kumrunun 100 yıllık 'yavrulama saati'
Kumrunun 100 yıllık 'yavrulama saati'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Engin Akyürek Nur Fettahoğlu Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Adem Büyük Şenol Güneş Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kumrunun 100 yıllık 'yavrulama saati' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 10:14:02. #1.14#

title