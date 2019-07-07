Kumruların yuvası esnaftan

Suluova'da bir grup duyarlı esnaf yuva yapmakta başarız olan kumrulara kartondan yuva yaptı.

Denizciler Caddesi'nde esnaf Cevdet Yüksel, Bekir Akkaş, Mustafa Yöndem, Nedim Aydın, Mustafa Demir, Enver Sezgin, Ramazan Ayhan ve Samet Karadağ iş yerlerinin girişinin üst kısmındaki reklam panosu ve duvar köşelerine yuva yapmaya çalışan ancak başarılı olamayan kumrulara yardım etmek istedi.

Kumrular için uygun ölçülerdeki karton kutudan yuva hazırlayan esnaflar içine çalı çırpı koydukları kutuyu yüksek noktaya sabitledi.

Esnaflardan Cevdet Yüksel, "Her yaz döneminde kumrular özellikle kuluçka döneminde çatı, balkon altı ve duvar köşelerine yuva yapıyorlar. Ama bir kısmı sağlam ve korunaklı olmadığı için içindeki yumurtalar düşerek telef oluyor. Her canlı gibi kumruların da nesillerinin devam ettirebilmesi ve doğadaki yerlerini alabilmeleri için bu döngünün sürmesini şart. Yuva sıkıntısı yaşayan kumrulara küçük bir insani yardımda bulunduk." dedi.

Destek ve duyarlılık için tüm esnaf arkadaşlarına teşekkür eden Yüksel, daha önce hazırladıkları karton yuvalara yerleşerek kuluçkaya yatan kumruların iki yavrusunun dünyaya geldiğini ve büyümeye başladığını, diğer yuvayı sahiplenen bir kumrunun da kuluçkaya yattığını, kumrulara yem ve su vererek katkıda bulunmayı sürdüreceklerini aktardı.

Kaynak: AA