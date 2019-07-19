Kumruları balkon camlarının üzerinde misafir ediyorlar

Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden Fatma ve Erdal Çakmak çifti, evlerinin cam balkon sistemi üzerine yuva yapan kumruları rahatsız etmemek için 20 gündür camları kapatmıyor.

Çakmak çifti, 20 gün önce katlı halde bulunan balkon camlarının üzerine kumru çiftinin yuva yaptığını gördü.

Çift, kumruları rahatsız etmemek ve yuvadaki yumurtaların zarar görmemesi için çaba gösteriyor.

Erdal Çakmak, AA muhabirine, Fehime ve Faruk adını koydukları kumruların evlerinde misafir olduğunu söyledi.

Daha önce de teraslarına kuşların yuva yaptığını dile getiren Çakmak, "Daha önce kombinin üzerine yuva yaptılar ama burada barınamadı. Yumurtaları zarar gördü. Ben başka bir yere yuva yaptım ama orayı da sevmedi. Daha sonra cam balkonun üzerine yuva yapmış." dedi.

Kumru ailesinin cam balkon sisteminin üzerinde barındığını belirten Çakmak, "Balkon camlarına yavrular yumurtadan çıkana kadar dokunmayacağız. Camları kapatmıyoruz. Eskiden geceleri kapatıyordum ama bir süredir kapatmıyoruz. Yavruların çıkmasını bekliyoruz. Balkonu kullanıyoruz ama kumruları rahatsız etmemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Sıcak havalarda özellikle akşamları balkonda oturduklarını anlatan Çakmak, "Bazı geceler daha serin oluyor diye camları kapatıp burada yatıyordum. Kumrular yuva yaptığından bu yana onları rahatsız etmemek için burada kalmıyoruz. Yuva bozanın yuvası olmaz. Yavrular yumurtadan çıkana kadar balkon camını kapatmayacağız." diye konuştu.

Fatma Çakmak da kumruları evlerinde misafir ettiklerini, onların rahatsız olmaması için çaba harcadıklarını söyledi.

Kaynak: AA