Kumru kuşu kepenk üzerine yuva yaptı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kumru kuşu bir iş yerinin kepenklerinin üzerine yuva yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kumru kuşu bir iş yerinin kepenklerinin üzerine yuva yaptı.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Kesicioğlu Pasajı'nda olan bir iş dükkanın kepenkleri üzerine yuva yapınan kumru kuşu, esnaf tarafından korumaya alındı. İş yeri sahibi, kuşa zarar gelmesin diye dükkanın bir bölümünün kepengini açmıyor. Esnaf İbrahim Mengeş, her sene olduğu gibi kumru kuşunun bu sene de geldiğini belirterek, "Bizim pasajın ilgi odağı olan kumru kuşu, yine bir esnafımızın dükkan kepenklerinin üzerinde yuvasını kurmuş. Biz pasaj esnafı olarak her sene olduğu gibi bu senede sahip çıkmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan bakıldığı zaman pasajımıza gelen müşteriler tarafından ilgi görüyor. Elimizden geldikçe tüm canlılara ev sahipliği yapacağız" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA