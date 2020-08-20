Kumru, kamyonetin sileceğine yuva yapınca çiftçi kontak kapattı
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Kumru, kamyonetin sileceğine yuva yapınca çiftçi kontak kapattı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir çiftçi, sileceği üzerine kumruların yuva yaptığı kamyonetini yerinden kıpırdatamıyor.

Kumru, kamyonetin sileceğine yuva yapınca çiftçi kontak kapattı
20.08.2020 08:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 08:57

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir çiftçi, sileceği üzerine kumruların yuva yaptığı kamyonetini yerinden kıpırdatamıyor. Yavrular yumurtadan çıkıp büyüyünceye kadar kamyonetini çalıştırmamaya karar veren çiftçi İsmet Ateş, kıyamadığı için kuşların yumurtadan çıkmasını sabırla beklediğini belirtti. Yavruların yumurtadan çıkıp büyümesinin 2 ayı bulabileceğini ifade eden Ateş, işlerini ise komşularından aldığı emanet kamyonetle devam ettiriyor.

Silecekte yuvayı görünce şaşkınlık yaşadı

Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkisinde çiftçilik yapan İsmet Ateş, kamyonetini birkaç günlüğüne evinin bitişiğindeki gölgeliğin altına park etti. Sebze taşımak için kamyonetinin sürücü koltuğunu oturan Ateş, sağ ön silecek üzerinde kumruların yuva yaptığını ve yuvada 2 yumurtanın olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ateş ailesiyle birlikte yuvayı dağıtmamaya ve yavrular çıkıncaya kadar kamyoneti hareket ettirmemeye karar verdi.

"Sabırla bekleyeceğiz"

Ateş, "3, 4 gün kullanmadığımız kamyonetimize bindiğimde, kumruların silecek üzerine yuva yaptığını gördüm. Yuvanın içinde 2 tane de yumurta vardı. Onun için kamyonetimizi kullanmamaya karar verdik. Emanet araçla işlerimizi hallediyoruz. Hem örfümüz adetimiz gereği, hem de yuva bozmak günah olduğu için yuvayı bozamadık. Yavruların yumurtadan çıkıp büyümelerini sabırla bekliyoruz" dedi.

"Aracı kullanmamamız için, belki de bu bir işaret"

Kuşların yumurtadan çıkıp büyümesinin uzun soluklu bir süreç olduğunu anlatan Ateş, "Yavruların 21 günde çıkacağını tahmin ediyoruz. Yavruların büyümesiyle beraber sürecin 1,5 belki de 2 ayı bulacağını tahmin ediyoruz. Sabırla büyümelerini bekliyoruz ve elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız. Aracı kullanmamamız için, belki de bu bir işaret. Belki de başımıza kötü bir iş gelecek. Onun için kamyonetimizi kullanmayacağız, sabırla bekleyeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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