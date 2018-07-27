Kumru İlçe Merkezi, Tarihinde İlki Yaşıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırımlar sonucu, Kumru ilçe merkezi tarihinde ilk kez sıcak asfalta kavuşuyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçe merkezinde yapacağı sıcak asfalt çalışmasıyla ilçe halkına rahat ve konforlu ulaşım hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, ilçe merkezinde parke sökümü ve altyapı çalışması yapan ekiplerin, 700 metrelik güzergahı sıcak asfaltla buluşturacaklarını söyledi. "İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak standartları yüksek ve modern bir yolu Kumrulu hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" diyen Başkan Enver Yılmaz, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi olarak, Kumru ilçemizin yol konusundaki sorunlarını çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde bu zamana kadar 91 kilometre asfalt ve 7 buçuk kilometre beton yol çalışması yaptık. Bu yılki hedefimiz ise 88 kilometre asfalt ve 7 kilometre beton yolu hizmete sunmak." - ORDU