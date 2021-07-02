Kumru'da trafik denetimleri sürüyor
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Kumru'da trafik denetimleri sürüyor

Kumru'da trafik denetimleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Kumru ilçesinde, trafik kazalarını önlemek ve trafiği tehlikeye sokan araçlar için denetimler sürüyor.

Ordu'nun Kumru ilçesinde, trafik kazalarını önlemek ve trafiği tehlikeye sokan araçlar için denetimler sürüyor.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kumru İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belirli noktalarında modifiyeli araç ve alkol denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçlarda tek tek abartılı egzoz ve modifiye kontrolü yaparken, ehliyetsiz ve alkollü araç sürücüleri de kontrol edildi. İlçenin giriş noktasında denetimlerini sürdüren ekipler, kurallara uymayanlara ve trafiği tehlikeye sokan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı. - ORDU

Kumru'da trafik denetimleri sürüyor
Kumru'da trafik denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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