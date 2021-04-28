Kumru'da okullar depreme dayanıklı hale getiriliyor
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Kumru'da okullar depreme dayanıklı hale getiriliyor

Kumru'da okullar depreme dayanıklı hale getiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Kumru ilçesindeki okullarda depreme karşı güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

Ordu'nun Kumru ilçesindeki okullarda depreme karşı güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından deprem yönetmenliğine göre yapılan incelemeler sonucu okullardaki güçlendirme çalışmaları başladı. Ordu'nun Kumru ilçesinde de yapılan incelemelerde ilk etapta 4 okul için güçlendirme çalışmaları başladı. Güçlendirme yapılan okullarda temelden çatıya kadar yeniden demir, beton, yeni yönetmeliğe göre asansör ve yangın merdiveni koyulacak. Bu süre zarfında ise öğrenciler diğer okullarda ikili eğitim yapacak. Çalışmaların 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının başına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin, beraberindekiler ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. - ORDU

Kumru'da okullar depreme dayanıklı hale getiriliyor
Kumru'da okullar depreme dayanıklı hale getiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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