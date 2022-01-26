Kumru'da kapalı pazar alanı, kapalı otoparka dönüştü - Haberler
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Kumru'da kapalı pazar alanı, kapalı otoparka dönüştü

Kumru'da kapalı pazar alanı, kapalı otoparka dönüştü

Ordu'nun Kumru ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle pazarcılar tezgahlarını açamazken, kapalı pazar alanı ise park edilen araçlarla doldu.

KUMRU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle pazarcılar tezgahlarını açamazken, kapalı pazar alanı ise park edilen araçlarla doldu.

Kumru ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. İlçede, çarşamba günleri pazarcıların tezgah açtığı kapalı pazar alanı ise boş kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle esnaflar tezgahlarını kuramazken, yüksek kesimli mahallelerden gelen ve ilçenin şehir merkezinde yaşayan vatandaşlar araçlarını kar yağışından korumak için kapalı pazar alanına çekti.

Bazı vatandaşlar, gördükleri maznara karşısında, "Kapalı pazar yeri, kapalı araç otoparkına döndü" açıklamasında bulundu. - ORDU

Kumru'da kapalı pazar alanı, kapalı otoparka dönüştü

Kumru'da kapalı pazar alanı, kapalı otoparka dönüştü

Kumru'da kapalı pazar alanı, kapalı otoparka dönüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Kumru, Ordu, kar, Yerel, Haber

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