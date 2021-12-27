Kumru'da depo yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kumru'da depo yangını

Kumru'da depo yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Kumru ilçesinde ahşap bir depoda çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu.

KUMRU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde ahşap bir depoda çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu.

Olay ilçeye bağlı Güneycik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nami Uyuntu'ya ait depoda yangın çıktığını fark eden çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sevk edildi. Ekipler, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle depodaki eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Son Dakika | Uludağ'da otelde yangın paniği

Son Dakika | Uludağ'da otelde yangın paniği

 3 çocuk annesi kadın, ardında mektup bırakarak av tüfeğiyle canına kıydı

3 çocuk annesi kadın, ardında mektup bırakarak av tüfeğiyle canına kıydı

 6 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi

6 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title