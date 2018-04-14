Kumru'da Beton Yol Seferberliği

Kumru Belediyesi, mahallelerin sağlıklı bir yol ağına kavuşması için 4 yıldır sürdürdüğü beton yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kumru Belediye Başkanı Murat G. Hatipoğlu, 2014 yılı Nisan ayından beri başladıkları beton yol çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Başkan Hatipoğlu, "Bu kapsamda, 30 mart 2018 tarihine kadar uyguladığımız program çerçevesinde 95 km beton yolu mahallelerimize kazandırdık. Yaklaşık 5 milyon 600 bin lira kaynak ayırarak gerçekleştirdiğimiz beton yol çalışmalarımıza devam etmekteyiz" dedi. - ORDU