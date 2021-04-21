Kumral Abdal kimdir? Kumral Abdal biyografisi nedir? Kuruluş Osman'daki Kumral Abdal "Emin Gürsoy" kimdir?

Kumral Abdal karakterini kim canlandırıyor? Kuruluş Osman'daki Kumral Abdal "Emin Gürsoy" kimdir, nereli, kaç yaşında? Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin yoldaşlarından ve Şeyh Edebali'nin müritlerindendir. Tevârîh-i Âl-i Osman (Âşıkpaşazâde)'da gerçek adı Durut veya Turgut olarak geçer. Bozüyük'ün manevi kurucusu olan Kumral Abdal kimdir? Kumral Abdal hangi dönemde yaşamıştır? Kumral Abdal hayatı ve biyografisi nedir?

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin yoldaşlarından ve Şeyh Edebali'nin müritlerindendir. Tevârîh-i Âl-i Osman (Âşıkpaşazâde)'da gerçek adı Durut veya Turgut olarak geçer. Bozüyük'ün manevi kurucusu olan Kumral Abdal kimdir? Kumral Abdal hangi dönemde yaşamıştır? Kumral Abdal hayatı ve biyografisi nedir? Kumral Abdal karakterini kim canlandırıyor? Kuruluş Osman'daki Kumral Abdal "Emin Gürsoy" kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde…

KUMRAL ABDAL KİMDİR?

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin yoldaşlarından ve Şeyh Edebali'nin müritlerindendir. Tevârîh-i Âl-i Osman (Âşıkpaşazâde)'da gerçek adı Durut veya Turgut olarak geçer. Bozüyük'ün manevi kurucusudur.

Kumral Abdal adıyla da bilinmektedir. Âşıkpaşazâde'ye göre, Edebâli Osman Gazi'nin meşhur rüyasını tâbir edip kendisine padişah olacağını müjdelediği zaman Abdal Kumral ondan müjdelik istemiş, Osman Gazi de padişah olunca bu dervişe kılıcını vermişti. Rüstem Paşa'ya atfedilen Tevârîh-i Âl-i Osmân'da Âşıkpaşazâde'deki rivayet aynen zikredilmekle birlikte, dervişin adı Durut veya Turgut olarak geçer. İdrîs-i Bitlisî'ye göre, Kumral Abdal Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan önce uçlarda yaşayan bir derviş mücahiddir. Ermeni Derbendi'nde rastladığı kırklardan birinden Osman Gazi'nin başına devlet kuşu konacağını öğrenince bu müjdeyi ona bildirir; o da kendisine kılıcını ve maşrapasını verir. Ayrıca İdrîs-i Bitlisî, Osman Gazi'nin, padişah olunca Kumral Abdal'a Ermeni Derbendi'nde bir zâviye yaptırıp buraya köyler ve tarlalar vakfettiğini bildirdiği gibi, bu zâviyenin kendi zamanında mevcut ve meşhur olduğunu da ilâve eder.

İdrîs-i Bitlisî'ye dayanan Müneccimbaşı ise Abdal Kumral'ın Yenişehir taraflarında yaşadığını ve kâfirlerle gazâ ettiğini ifade eder. Ayrıca Osman Gazi'nin bu dervişe Yenişehir civarında bir zâviye yaptırıp buraya köyler ve tarlalar vakfettiğini de söyler.

KURULUŞ OSMAN'DA KUMRAL ABDAL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Kumral Abdal karakterini "Emin Gürsoy" canlandırmaktadır.

EMİN GÜRSOY KİMDİR?

Emin Gürsoy, (d. 12 Mayıs 1968), Güney, Denizli), Türk oyuncu.

Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968'de Denizli'nin Güney ilçesinde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. Antalya ve Van Devlet Tiyatroları'nda görev aldı. Ardından İzmit Şehir Tiyatrosu'na katılarak çeşitli oyunlarda roller üstlendi. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Sibel filmindeki rolü ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

EMİN GÜRSOY ROL ALDIĞI DİZİLER

2020- : Kuruluş Osman : Kumrul Abdal

2017-2020 : Kalk Gidelim : Sefer Zeytin

2014-2016 : Yeşil Deniz : Hicabi Makascı

2014 : Bir Yusuf Masalı : Terzi Yakup

2012 : Ustura Kemal : Niko

2011 : Yamak Ahmet : Emin

2010 : Küstüm Çiçeği : Reşat

2010 : Kış Masalı : İsmail

2008-2009 : Baba Ocağı : Recep

2007-2008 : Genco : Sefa

2006-2007 : Yeşeren Düşler : Deli Fazıl

2006 : Eylül : Veysel

2005 : Canım Annem : Cemil

2004 : Çınaraltı : Kadir

2003 : Hayat Bağları : Kuşçu

1998-2002 : Deli Yürek : Kuşçu

1998 : Üvey Baba : Kemal