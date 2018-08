Kumport Liman İşletmeleri İcra Kurulu Başkanı Özgür Soy: "Deniz İpek Yolu Projesi'nde Türkiye'nin...

Kumport Liman işletmeleri İcra Kurulu Başkanı Özgür Soy: "Deniz İpek Yolu Projesi'nde Türkiye'nin yeri ayrı"

Türk deniz taşımacılığı gelişiyor

İSTANBUL - Türkiye'de liman işletmeciliği konusunda dünya ile aynı eşdeğerde olduğu kaydediliyor. Hem yerli sermaye hem de yabancı sermayenin ülkeye girişiyle Türkiye'de yatırımlar yapması liman işletmeleri konusunda dünyadaki en büyük 10 sermayeden yedisi, Türkiye'de yatırım yapmış bulunması Türkiye'nin yükselen bir pazar olduğunu gösterir nitelikte. Kumport Liman işletmeleri İcra Kurulu Başkanı Özgür Soy, "Önümüzdeki yıl on tane vinç alıyoruz ve bu sayede en büyük gemilere hizmet edebilecek duruma gelecek limanımız. 18 bin konteyneri aynı anda taşıyabilen, 400 metre boyu olan gemileri alabilecek hale geliyoruz" dedi.

Türkiye'nin dış ticaretinin çok büyük bir kısmı deniz yolu ile yapılıyor. Türkiye'de limanlara çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Liman işletmeleri konusunda dünyada ki en büyük 10 sermayeden yedisi, Türkiye'de yatırım yapmış durumda. Türk limanları 5 sene sonra ki şartlara bile hazır. Çin'in deniz taşımacılığına farklı bir soluk getirecek olan 'Tek Kuşak Tek Yol' diğer adı ile Deniz İpek Yolu Projesi'nin bir gölgesinin Türkiye üzerinden geçmesi neticesinde Çinin üç büyük devlet firması Türkiye'de liman işletmeciliğine çok büyük yatırım yaparken Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağı bildiriliyor.

Kumport Liman işletmeleri İcra Kurulu Başkanı Özgür Soy, Türkiye'de liman işletmeciliği ve deniz taşımacılığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Liman işletmeciliğinin tamamen Türkiye'nin dış ticareti ile bağlantılı bir konu olduğunu kaydeden Özgür Soy, "Türkiye'nin dış ticaretinin yaklaşık yüzde doksanı deniz yolu ile yapılıyor. Yılın ilk yarısına baktığımızda kurla ilgili fazla bir hareketlilik olmadığı için Türkiye'nin dış ticareti kuvvetliydi, genel bir büyüme oldu. Hem ithalatta hem ihracatta büyüme oldu. Bununla beraber limanların iş hacimleri iyiydi. Tüm limanlarda ilk yarıda yüzde on civarı bir büyüme gerçekleşti. İhracatta bir miktar kuvvetlenme bekliyoruz. İhracatçılar daha sıkı çalışıyorlar, atak yapıyorlar, yeni pazarlar kazanmaya çalışıyorlar, bununla beraber ihracatta bir miktar büyüme bekliyoruz" dedi.

"En büyük on sermayeden yedisi Türkiye'de yatırım yaptı"

Türkiye'de bazı limanların oldukça geliştiğine dikkat çeken Özgür Soy, "Türkiye limanları şu an hazırlar, bundan 5 sene sonrasına da hazırlar. Bundan bir 7-8 yıl önce farklı bir tablo vardı. Liman sayısı fazlaydı ama nitelik anlamında limanlar zayıftı. Geleceğe hazır değildik diyorduk ama Türkiye'de limanlara ciddi yatırım yapıldı. Hem yerli sermaye hem de yabancı sermayenin ülkeye girişiyle Türkiye'de çok büyük yatırımlar yapıldı. Liman işletmeleri konusunda dünyadaki en büyük 10 sermayeden yedisi, Türkiye'de yatırım yapmış bulunmakta. Bu yatırımlar sayesinde belli yerlerde kapasite fazlası bile var diyebiliriz. Türkiye limanları geleceğe hazırlar. Önümüzdeki yıl on tane vinç alıyoruz ve bu sayede en büyük gemilere hizmet edebilecek duruma gelecek limanımız. 18 bin konteyneri aynı anda taşıyabilen, 400 metre boyu olan gemileri alabilecek hale geliyoruz. Denizi doldurarak bir miktar daha büyümek istiyoruz. Bununla ilgili izinlere de sahibiz. Bu yatırımları 3 sene içinde yapacağız. Onun dışında biz şu an organik büyümeye odaklıyız. Fırsatlar çıkarsa, şirket alımları da olabilir" ifadelerini kullandı.

Stratejik projeye Türkiye'de dahil

Çin'in şu an dünyada serbest ticaretin bayrağını taşıyan ülke haline geldiğini belirten Soy, sözlerini şöyle tamamladı: "İpek yolu projesi yani Bir Kuşak Bir Yol Projesi, Çin Başkanının kendi projesi. Bu proje Dünya'ya yayıldı ve birçok yatırımcı buldu. Bu yol projesi ile ilgi ciddi yatırımlar yapılıyor, hatta bir yatırım bankası kuruldu. Türkiye'de üyelerden bir tanesi. Bu proje bütün Avrasya kıtasını tek bir pazar haline getirecek bir proje aslında. Çok stratejik bir proje. Eskiden Çin kendini korumak, soyutlamak için Çin Seddi'ni yapmış. Şu an ise tam tersini yapıyor ve Çin, Dünyaya elini uzatıyor. Küreselliğin bayraktarı Çin oldu. Amerika fazla kendi içine kapandı. İngiltere Avrupa birliğinden ayrılma sürecinde. Çin ile ilgili büyük bir gerçek var. Çin yaklaşık 5 yıldır sermaye alan değil, sermaye ihraç eden bir ülke haline geldi. Bu yol projesi de Avrupa piyasasına entegre olmak için, Çin önderliğinde yapılan bir proje. Türkiye bu projenin iki tarafında da var. Bu projenin bir de kara ayağı var. Çok büyük demir yolları inşa ediliyor. Çin'den başlayan, Karadeniz'in hem kuzeyinden hem güneyinden devam eden yollar yapılıyor. Bu şekilde Avrupa'ya kısa zamanda nakliye yapılabilecek. Nakliye süresini 32 günden 13-14 güne indirmeye çalışıyorlar. Bu hatlardan bir tanesi de Türkiye'den geçiyor. Türkiye yatırım yapıyor ve projede yer alıyor. Deniz tarafından baktığımızda da Kumport limanının yüzde atmış beşini, Çinli üç büyük devlet firması satın aldı. Antalya'da G 20 zirvesi sırasında, iki devlet başkanın imzaları ile duyuruldu bu proje. Çin'in Türkiye'de yaptığı en büyük yatırımdı bu. Sadece liman ve lojistik değil, tüm sektörlerde ki en büyük yatırımdı Kumport'un alınması. Türkiye Deniz İpek Yolu'nun çok önemli bir projesi haline geldi. Bir de Pire Limanına yaptıkları yatırım var. Pire Limanını uluslararası bir transit liman olarak konumlandırdılar. Bir yandan da Pire ve Yunanistan üzerinden demir yolları ile gelen konteynerleri Avrupa'nın içlerine doğru götürme projeleri var. Bu Türkiye içinde bir opsiyon. Tabi Türkiye çok büyük bir Pazar. Kumport'un satın alınması da Türkiye'nin İpek Yoluna dahil olduğunun göstergesi."