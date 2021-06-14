KUMLUCALI KİRAZ ÜRETİCİLERİ PAZARLAMA DESTEĞİ İSTEDİ
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KUMLUCALI KİRAZ ÜRETİCİLERİ PAZARLAMA DESTEĞİ İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, 'Napolyon' ve 'Ziraat 900' türü kiraz üretimi yapan çiftçiler, geçen yıl pandemi ve otellerin kapalı olması nedeniyle ürünleri için pazar sorunu yaşadıklarını belirtti, bu yıl aynı sorunu yaşamamak için destek istedi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, 'Napolyon' ve 'Ziraat 900' türü kiraz üretimi yapan çiftçiler, geçen yıl pandemi ve otellerin kapalı olması nedeniyle ürünleri için pazar sorunu yaşadıklarını belirtti, bu yıl aynı sorunu yaşamamak için destek istedi.

Kumluca'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan 100 rakımlı Altınyaka Mahallesi'nde kiraz üretimi yapılıyor. 'Napolyon' ve 'Ziraat 900' türü kirazların üretildiği mahallede, aile işletmesi şeklinde küçük bahçelerde yıllık 100 ton civarında rekolte elde ediliyor. Geçen yıl pandemi ve otellerin kapalı olması nedeniyle ürünlerini yurt içi ve yurt dışına pazarlama sorunu yaşadıklarını söyleyen üreticiler, iki hafta içinde hasadına başlayacakları ürünleri için geçen yıl yaşadıkları sorunu yaşamamak adına yetkililerden destek talep etti.

'İHRACATA UYGUN ÜRÜNLERDİR'

Kiraz üreticisi olan Zeki Turan, "Kirazlarımız iyi kalitededir. İhracata uygun ürünlerdir. Bu günlerde henüz aroması oluşmadı ama 15 güne kadar her yönüyle gelişmiş olacaktır. Altınyaka Mahallesi rakım yüksekliğiyle kiraz yetiştirmeye uygun yapıya sahiptir. Aroma, tadı ve kalitesiyle ihracata uygun kiraz yetiştirilmektedir. Geçen yıl pandemiden dolayı bazı sıkıntılarımız oldu ama bu yıl böyle bir sıkıntı yaşamamak için ihracata uygun işlemlerin daha kolay yapılabilmesi için yetkilerin de yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.

'ALTIN DEĞERİNDE KİRAZ ÜRETİYORUZ'

Kiraz üreticilerini ziyaret eden ve pazarlama konusundaki sorunlarını dinleyen Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Altınyaka adı gibi kendisi de altın değerinde kirazlar üretiyor. Burada yetiştirilen kirazlarımızın dünyanın her tarafında pazar bulan kirazlarımızdır. Bu yörede çok ciddi şekilde kiraz üretimi yapılıyor. Dünyada aranan kirazlarımız var. Napolyon türü ihracata uygun kiraz yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Havva Karakuş da "Olgunlaşması, hasadı çok kısa sürede olduğu için üreticilerimiz hak ettiği karşılığını alamıyor. Pazarlama konusunda yetkilerden destek bekliyoruz" dedi.

KUMLUCALI KİRAZ ÜRETİCİLERİ PAZARLAMA DESTEĞİ İSTEDİ
KUMLUCALI KİRAZ ÜRETİCİLERİ PAZARLAMA DESTEĞİ İSTEDİ
KUMLUCALI KİRAZ ÜRETİCİLERİ PAZARLAMA DESTEĞİ İSTEDİ
KUMLUCALI KİRAZ ÜRETİCİLERİ PAZARLAMA DESTEĞİ İSTEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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